La periodista Dominica Duque es de las mujeres de la farándula colombiana que más llama la atención. Luego de que participó en MasterChef Celebrity Colombia, la presentadora de entretenimiento en Noticias RCN se dio a conocer mucho más y eso hizo que la gente le tuviese más admiración.

Las redes sociales dan cuenta del apoyo hacia Dominica Duque, quien en su perfil oficial de Instagram supera los 300 mil seguidores, a la vez que el reporte de sintonía por parte de los televidentes también es otra prueba de los fans que tiene la periodista.

Aparte de que la host de TV es seguida por su trabajo en el área de la comunicación, otro de los factores que acapara las miradas es su belleza. Caracterizada por cuidarse mucho y tratar de verse de la mejor manera, Dominica Duque ingresa al grupo de las mujeres colombianas más lindas.

En ese sentido, cuando la mujer de la farándula se hace algún cambio en su imagen, es inmediato el interés que genera porque los internautas quieren ver cómo queda.

Precisamente, Duque compartió un contenido con el que mostró que se mandó a cortar el cabello; aunque no se trató de una transformación radical, ahora la periodista cuenta con una nueva imagen.

"Me quiero cortar el pelo y acá (en el salón de belleza) siempre peleamos por el largo... No me lo dejan cortar mucho", escribió Dominica Duque.