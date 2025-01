Luego de que la DJ colombiana Marcela Reyes revelara en entrevista todo lo que tuvo que pasar cuando DJ Exotic estuvo en coma tras ser impactado por balas en medio de un enfrentamiento en un evento privado en el que se encontraba laborando en Cali, el artista agradeció públicamente a la mujer por su apoyo incondicional pese a no tener una relación sentimental desde hace varios años.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

DJ Exotic agradeció a Marcela Reyes por su apoyo tras quedar en coma

Exotic compartió por medio de sus redes sociales, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un llamativo mensaje dirigido a Marcela Reyes, su expareja y madre de su hijo, en el que le agradecía por haber estado presente en este difícil momento de su vida en el que casi pierde la vida.

Pues vale la pena destacar que Marcela Reyes reveló en ‘Buen día Colombia’ del Canal RCN que Exotic había permanecido “20 minutos sin signos vitales”, agravando su condición y causando desconcierto sobre cómo iba a despertar tras caer en coma.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes reveló que DJ Exotic estuvo 20 minutos muerto

"Esta mujer me ha probado finura toda mi vida. Me has demostrado mucho el valor de la familia, te amo para toda la vida @marcelareyes", manifestó el DJ junto a la canción ‘Me elevas’ que sacó meses atrás junto a Valka.



Marcela Reyes reveló cuáles fueron las primeras palabas de DJ Exotic al despertar del coma

Durante la entrevista con el programa matutino del Canal RCN, Marcela Reyes reveló cuáles fueron las primeras palabras de DJ Exotic al verla junto a él en el hospital, una vez despertó del coma. “Les voy a contar lo primero que dijo cuando me vio: me hacía corazón con las manitos y me decía ‘te amo’. Y yo le dije: también te amo”,manifestó.

En aquel momento, comentó Marcela, no pudo evitar pedirle perdón a DJ Exotic por quizá haberlo herido cuando recién terminó su relación. “O sea, ha sido un perdón muy lindo y lloramos, él es el papá de mi hijo voy a estar toda la vida para ti. Es un amor muy maduro y transformado”, aseguró Marcela Reyes.