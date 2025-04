Daniela Ospina compartió con sus seguidores en Instagram un mensaje muy poderoso sobre el significado de ser madre. Acompañó el mensaje con tiernas fotos junto a sus hijos Salomé y Lorenzo.

La empresaria antioqueña recordó las enseñanzas de sus padres y cómo eso influyó en la crianza que ahora la da a sus dos herederos.

Cabe destacar que, la hermana de David Ospina y exesposa de James Rodríguez, perdió a su padre en 2019, un hecho que la marcó para siempre y que, en parte, la impulsó a buscar nuevas oportunidades en Miami.

Tras su ruptura con James, Daniela logró hacer una nueva familia; con Gabriel Coronel, un cantante y actor venezolano. De ese amor nació su segundo hijo, Lorenzo, quien llegó al mundo en noviembre del 2023.

Daniela, además, se casó con Coronel, confirmando lo enamorada que está de él y la felicidad que le transmite.

En su publicación en Instagram, Ospina dejó un amplio mensaje y destacó que ser madre es una de las cosas que más disfruta; además, habló del valor de tener día a día a Salomé y a Lorenzo.

... han sido mi mayor impulso, mi motor diario. Me han retado como mujer a convertirme en mi mejor versión, y al mismo tiempo, con cada sonrisa me han dado la fuerza para lograrlo todo; por mí, pero sobre todo, por ustedes”

Desde pequeña, mis padres siempre me hablaron de ese amor inmenso y puro que sentían por mí. Recuerdo que mi mamá me decía: “Cuando tengas tus propios hijos, me vas a entender.” Y hoy no solo la entiendo… hoy lo vivo, lo siento y lo disfruto a con ustedes...

Daniela cerró su publicación resaltando que “ser madre ha sido, sin duda, lo más grande que me ha pasado en la vida”, y añadió que “es el reto más profundo que enfrento a diario, pero también el que más me llena el alma”.

En días recientes, Daniela Ospina habló sin rodeos de algunos aspectos de su vida personal en charla con el presentador español Jomari Goyso para el pódcast ‘Sin rodeo con Jomari’.

Entre otras cosas, la mujer recordó su etapa como pareja de James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia y quien actualmente hace parte del Club León de México. Aunque James vivió el mejor momento de su carrera como jugador del Real Madrid, para Ospina ocurrió algo muy distinto.

“Horrible. Amo España, pero me dieron muy duro, bueno la prensa, pero como país disfruté mucho. Me tildaron de travesti, fea, o sea, fue muy fuerte. Yo te juro que a veces recuerdo y digo: ¿yo cómo no caí en una de**esió*? Siempre he sido una mujer muy fuerte, de mucho carácter, pero lo de España es una de las cosas que más me ha marcado en la vida, sobre todo porque yo estaba muy jovencita”.