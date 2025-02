La casa de los famosos Colombia 2025 no deja de ser tendencia digital. Todos los días, el reality del Canal RCN ocupa los primeros puestos en las redes sociales y es por esto que las pronunciaciones al respecto no faltan, como, por ejemplo, una reciente aparición Dani Duke, la novia del participante La Liendra.

El formato de convivencia va en su quita semana y eso significa que poco a poco se van destapando personalidades de los habitantes de La casa de los famosos. Por eso, una de las mujeres que últimamente más ha sido tachada es la presentadora Yaya Muñoz.

Resulta que Yaya se encuentra de un lado para el otro en el reality, razón por la que ha llevado y traído información a los diferentes teams de La casa de los famosos 2025. Pues bien, a Dani Duke se preguntaron si va a acercarse a las afueras de las instalaciones del Canal RCN para gritarle a La Liendra que no se acerque a Yaya Muñoz.

Lo anterior en vista de que Karola, la mejor amiga del influencer Emiro Navarro, estuvo afuera de La casa de los famosos Colombia y le aconsejó que juegue solo.

Así las cosas, Dani dio una respuesta sobre la posibilidad de que se acerque a gritar, pero esta no fue vinculada al desprecio.

Según la influenciadora antioqueña, su personalidad no da para ella irse hasta el Canal RCN a gritarse a su novio, pues eso lo podría confundir. Además, argumentó que en el reality puede que las personalidades de los participantes se vean afectadas por el encierro, así lo dio a entender frente a la pantalla de su teléfono celular.

"Yo no voy a hacer eso... Les voy a decir una cosa: nadie sabe lo que ellos están viviendo en este momento, más que ellos, así nosotros veamos el 24/7. No siento que sea mi lugar meterme a irrumpir un juego del que no hago parte. Si bien quisiera y amaría hacerlo, no es mi personalidad", expresó Dani Duke.