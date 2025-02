Carla Giraldo siguió como presentadora principal de La casa de los famosos Colombia 2025. La actriz está demostrando un desenvolvimiento en la segunda temporada del reality y por eso sus fans no paran de felicitarla.

Además, la dupla que acompaña a Giraldo es el actor y locutor Marcelo Cezán; los dos tienen buena química en el set de grabación.

Al ser Carla una de las mujeres de la farándula que, por lo general, produce comentarios de todo tipo, fue invitada a la propuesta radial de 'los impresentables' y allí charló sobre La casa de los famosos Colombia, específicamente sobre los participantes que más la han sorprendido.

La pregunta que le hicieron a la conductora de La casa de los famosos era si tenía a algún participante favorito, a lo que contestó que no. Sin embargo, lo que sí detalló es que más de uno le ha cambiado la imagen que ella tenía en un principio.

La primera famosa que mencionó Carla fue a Yina Calderón. Pese a que es consciente de que la empresaria es polémica, expresó que la ha sorprendido gratamente.

"Yina es una mujer que me ha sorprendido gratamente, yo esperaba que llegara allá (al reality) a pelear, dar pata, puño, me ha sorprendido. Ayer haciendo imitaciones, me pareció increíble que lo hiciera desde su lugar correcto", confesó Carla Giraldo.