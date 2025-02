Continúan las indiferencias entre Mateo Varela 'Peluche' y La Toxi costeña en La casa de los famosos Colombia 2025. El Jefe incorporó una nueva actividad en la terraza, la cual fue de etiquetas con la expresión de "yo nunca".

Uno por uno, fueron pasando los participantes y otorgaron ciertas etiquetas a sus compañeros. En el turno de Mateo, el deportista dijo que nunca invitaría a su casa a La Toxi costeña porque no conectan.

Entonces, al momento en el que La Toxi pasó al frente de sus compañeros, no dudó en devolverle la etiqueta a Peluche. A diferencia del joven, la cantante se despachó por completo en contra de él.

A Cindy, nombre de pila de La Toxi costeña, le correspondió decir a quién de sus compañeros de reality nunca le pediría disculpas. Por obvias razones, eligió a Mateo y trajo al presente la nominación de hace unos días en las que el deportista criticó la educación de la cantante y ella le contestó diciéndole que tiene una aparente estrategia de enamorar a Norma Nivia.

Sin más detalles, mirándolo, La Toxi le dijo a Mateo Varela que ella no se inventó nada sobre él, lo que pasó es que escuchó algo y se defendió del reproche que él inicialmente le hizo por haber tratado mal a Norma.

"Me defendí de un ataqu3, porque, en realidad, querías hacer verme mal. Entonces, yo no defendería nunca a una persona que acá se hace ver como el nombre, tierno y lindo, y afuera le escribió a cuanta mujer pudo para ofrecerle tener una relación acá dentro, de modo efímero para que se borrara y no hubiera pruebas", expresó La Toxi hacia Mateo.

Cindy detalló que lo único que le quedaría a Varela es que es un deportista, a la vez que relató que ella no le tiene miedo a irse de La casa de los famosos y añadió lo que piensa de la relación de Peluche con Norma Nivia.

"Yo no tengo miedo a irme, Peluche, me están esperando mis hijos, yo me puedo ir el día que me dé la gana, pero tú vives con el miedo y yo nunca he dicho que no quieras a Norma, a mí me parece que a ti te gusta y lo disfrutas, pero ya venías con esa intención y te lo digo en la cara", concluyó La Toxi costeña.