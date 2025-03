La hermana de Mateo Varela 'Peluche' lo visitó en La casa de los famosos Colombia 2025. La joven, quien se llama Melissa, pisó el reality de la vida en vivo en la dinámica de congelados y no perdió ni un minuto para hablar con el participante.

Melissa le expresó a su hermano que debía enfocarse en él, ser más competitivo y ganarse una prueba del líder porque él tiene todas las capacidades para obtener la victoria.

A renglón seguido, la joven le comentó al participante de La casa de los famosos Colombia que si su amor con Norma Nivia es verdadero, fuera del reality lo van a descubrir. Mientras tanto, le recalcó que lo veía devastando, física como mentalmente, y por eso lo incentivó a que hiciera ejercicio y se cuidara más.

Pues bien, como la hermana de Peluche no le dirigió ni una palabra a Norma Nivia, las reacciones tomaron relevancia. Desde seguidores hasta figuras pública, hicieron eco las opiniones en redes sociales tras el congelado de Mateo Varela en la producción del Canal RCN.

En ese sentido, una de las mujeres que reaccionó resultó siendo la presentadora del After de La casa de los famosos Colombia 2025, Karen Sevillano.

A través de historias en Instagram, escenario en el que cuenta con tres millones y medio de seguidores acumulados, Karen Sevillano se refirió a la visita de la hermana de Mateo en La casa de los famosos.

Lo que hizo la ganadora de la primera temporada del reality fue hacer un pequeño resumen, pero a la vez remarcó que el mensaje de Melissa, la hermana de Peluche, fue claro y contundente. Por ende, indicó que sería imposible que el deportista no hubiese entendido.

"Sutilmente, le dijo que él era un excelente hombre, que no olvidara su valor y que él no necesitaba plataformas, que eso lo puede hacer afuera, así le dijo la hermana de Mateo a Mateo. Mejor dicho, si Mateo después de eso no entiende lo que la hermana le quiso decir, mi lindo, no sé", manifestó Karen Sevillano.