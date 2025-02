La cantante Karol G ha provocado gran incertidumbre a millones de sus fanáticos por su ausencia en redes sociales.

¿Qué ha pasado con Karol G?

La artista protagonizó un exitoso tour de su álbum “Mañana Será Bonito”, con el que cautivó a millones de admiradores alrededor del mundo con sus canciones y su performance.

Luego de su gira compartió algunas publicaciones en sus redes sociales, siendo la última relacionada con la promoción de su documental en Netflix, titulado “Una historia de sueños”, el cual está programado para que se estrene en este 2025.

Sin embargo, dicha publicación la realizó a finales del año 2024 y desde entonces no ha compartido nada más en ninguna de sus redes sociales ni se ha dejado ver públicamente en premios, eventos o demás, levantando sospechas de muchos de sus admiradores que aseguran que la Bichota podría estar cumpliendo su sueño de convertirse en madre y estaría en embarazo.

¿Cómo reapareció Karol G en redes sociales?

En medio de los rumores de un posible embarazo y de su ausencia en redes sociales y en escenarios públicos, su hermana Verónica Giraldo, compartió una inédita fotografía de la artista en marco de su reciente cumpleaños el pasado 14 de febrero, donde se mostró con Feid y con su sobrina Sophie disfrutando de la piscina.

Debido a que no se ve muy bien la figura de la cantante, los internautas no dudaron en seguir especulando al respecto agregando comentarios como “yo sí creo que está embarazada", "me late que está en embarazo", "danos señales de vida o creeré que sí estás en embarazo", "vendrá una mini Bichota o un bichote".

Otros fanáticos mencionaron que siempre que la ven un poco subida siempre le inventan embarazos, mientras que otros indicaron que quizás quiso darse un respiro de estar en el ojo público y dedicarse 100% a crear nueva música y compartir con sus allegados luego de su extensa gira.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de su reaparición en sus cuentas oficiales y los nuevos proyectos con los que pueda sorprenderlos en este nuevo año.