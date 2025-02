La cantante Shakira cumplió su cita en su fecha confirmada en Lima, Perú de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” luego de haber tenido que suspender el primer concierto en este país tras sufrir un cuadro abdominal, por el que terminó siendo hospitalizada.

Una vez apareció en tarima para cautivar a sus miles de fanáticos que estaban ansiosos por verla en vivo ella no tardó en dedicarles amorosas palabras de agradecimiento por todo el cariño y el apoyo que le brindaron en ese momento tan difícil para ella.

“14 años sin verlos. Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas, las no tan buenas, son los mejores. Los quiero mucho. Definitivamente Lima no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada”, expresó.