Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y la influenciadora Andrea Valdiri llevarán sus diferencias y enemistad al cuadrilátero de boxeo.

El streamer paisa Luis Fernando Villa, mejor conocido como WestCol viene organizando un evento llamado "Stream Fighters", un torneo de boxeo en que el reconocidos influenciadores llevan sus diferencias al cuadrilátero.

Para sorpresa de muchos las dos mujeres que encabezan el cartel de 'boxeadores' de lo que será la cuarta edición de este evento de WestCol son Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Precisamente, en la noche del 15 de junio las dos influenciadoras se encontraron en la rueda de prensa del evento en donde ambas dejaron ver sus grandes diferencias y hasta se lanzaron varias pullas en vivo.

“Hace como seis años que me tiras y me encanta hoy tenerte acá de frente para que sepas con quién te estás metiendo. Esto no es un reality, sino que es la vida real, mi amor”, expresó Andrea Valdiri.