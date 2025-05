La influenciadora Andrea Valdiri reaccionó luego de que su amiga, la creadora de contenido la Jesuu, cayera nuevamente a nominación en La casa de los famosos Colombia.

La caleña quedó nominada luego de que el actor Camilo Trujillo, como líder de semana, decidiera nominar a la influenciadora.

Según destacó decidió enviarla a la placa debido a que está recién llegada, pues recordemos que la joven fue eliminada por votación del público, pero regresó tras ser resucitada por la cantante la Toxi Costeña, quien se ganó dicho poder.

La Jesuu aceptó su nominación, aunque detalló que no se esperaba dicha nominación.

La influenciadora Andrea Valdiri opinó sobre la nominación que Camilo Trujillo le hizo a la Jesuu y que la dejó en riesgo de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, compartió el momento donde agregó un mensaje en el que confesó que no se esperaba que volviera a quedar en placa de nominación, por lo que, pidió todo el apoyo de sus seguidores para que voten y puedan salvarla.

"No mi lindo, no mi lindo. Oye qué luchadera tan brava, pero machi no lo permitamos por favor, nooooo. Dios ayúdame. Espero tu ayuda machi", escribió.