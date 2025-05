Hombre que reclama finca a Yina la comparó con Epa Colombia

Yina Calderón continúa en el centro de la polémica a raíz de una supuesta millonaria deuda sobre su finca. Tras revelar la venta del predio, el hombre que asegura ser el dueño la acusó de “testaferrato”.

¿Por qué Yina Calderón fue acusada de “testaferrato” tras anunciar la venta de su finca?

Hace pocas horas, Yina Calderón reveló en entrevista con La Mega que había vendido su finca, lo que reavivó una polémica con un hombre que asegura ser el verdadero dueño del predio. Según él, la influenciadora no ha terminado de pagar la propiedad.

La inesperada comparación entre Yina Calderón y Epa Colombia en medio de lío por finca. (Foto Canal RCN).

Luis Alfonso Parra Vargas, quien se ha identificado como el legítimo propietario, se pronunció nuevamente al enterarse de la venta. Visiblemente afectado, cuestionó públicamente la decisión de Calderón y advirtió que la transacción podría tratarse de un caso de “testaferrato”.

“Yina Calderón, me parece imposible que tú públicamente digas que me vas a robar la finca. ¿Cómo se te ocurre decir que la vendiste? No, señora, la estás entregando en testaferrato, y eso la DIAN tiene que saberlo. Tú sabes que eso es un delito. Le estás sumando otro delito a robar y estafar: ¿testaferrato?”, expresó Parra.

Hombre que reclama finca a Yina Calderón la compara con Epa Colombia para exigir su dinero

Luis Alfonso Parra Vargas, quien asegura que Yina Calderón le debe una finca, la comparó con Epa Colombia al pedirle que asuma sus errores y le pague lo que, según él, le corresponde. Parra usó como ejemplo a la empresaria de keratinas, quien actualmente está privada de la libertad por los delitos cometidos durante las protestas de 2019.

“Yina, ¿qué te pasa? Tú eres una mujer inteligente, entendedora, berraca. Sé inteligente como nuestra amiga en común Epa Colombia, que asume sus responsabilidades y sus consecuencias. Yina Calderón, págame mi finca, por favor”, expresó el hombre en un video.

Hombre que le reclama finca a Yina lanza comparación con Epa Colombia y enciende la polémica. (Foto Canal RCN).

¿Yina Calderón ya se pronunció ante las acusaciones del hombre que dice ser dueño de su finca?

La empresaria compartió en las últimas horas un curioso mensaje que muchos internautas relacionaron a la polémica que protagoniza en la actualidad con su finca, pues aunque no mencionó su propiedad ni el nombre de quien la acusa de no pagar la propiedad, sí hizo mención sobre personas cobrando lo que “no debe”

"Aparecieron personas que ni siquiera conozco atacando, hablando basura sobre mí, cobrando lo que no debo. No pierdan el tiempo que no me importa lo que digan", escribió Yina Calderón en sus redes sociales.