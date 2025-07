Andrea Valdiri reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado video que generó gran preocupación entre sus seguidores. Pues la reconocida influenciadora dejó ver un gran moretón en su rostro a causa de un golpe recibido recientemente.

Artículos relacionados Influencers Falleció Aldo Miranda: este fue su último mensaje y así reaccionaron sus fans

¿Por qué Andrea Valdiri reapareció con un moretón en el rostro?

La reconocida influenciadora barranquillera Andrea Valdiri generó preocupación entre sus seguidores al publicar en redes sociales un video en el que mostraba un evidente moretón en su ojo, además de marcas en el pecho.

Andrea Valdiri reaparece con un golpe en el rostro y genera inquietud. (Foto Canal RCN).

Según explicó en la grabación, las heridas fueron producto de los intensos entrenamientos de boxeo que está realizando para enfrentarse a Yina Calderón en octubre, en un evento organizado por WestCol.

Artículos relacionados Yina Calderón Así reaccionó Epa Colombia a la serenata que le llevó Yina Calderón a la cárcel

Valdiri aseguró que se está preparando de manera profesional para el combate, y que los golpes durante las sesiones de entrenamiento son inevitables.

“De vez en cuando, entrenando, yo tengo que sentir que me meten mi meque (golpe) para saber si me tumban o no. Así me quedó el ojo. Yo quisiera que esto fuera otra cosa, pero no lo fue”, expresó la creadora de contenido.

¿Cuándo se llevará a cabo el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Según información revelada semanas atrás, el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón se llevará a cabo en el Coliseo Medplus de Bogotá el próximo 18 de octubre. La pelea constará de tres rounds, al término de los cuales se conocerá a la ganadora.

Andrea Valdiri muestra golpe en la cara y desata ola de reacciones. (Foto Canal RCN).

El evento contará con público presencial y también será transmitido a través de la plataforma de streaming Kick, por lo que podrá ser visto por todo el público.

Cabe destacar que no será el único combate de la noche, ya que también están programados otros enfrentamientos, como el de Karina García vs. Karely Ruiz.

Artículos relacionados Karina García Manelyk sufrió un inesperado incidente en casa de Karina García

Todos los participantes han estado activos en sus redes sociales compartiendo contenido relacionado con sus entrenamientos previos al evento.

Por lo pronto, los fanáticos de cada personalidad digital que se enfrentarán este día deberán esperar hasta el día del evento para ver el resultado de sus entrenamientos y conocer a los ganadores.