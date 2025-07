Karina García estaba en plena transmisión en TikTok cuando se vio obligada a colgarla y rápidamente salió a explicar por qué. Su pareja, el ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, la llamó en medio de su concierto, justo cuando estaba interpretando su sencillo, 'un coleto como yo'.

¿Cómo reaccionó Karina García cuando Altafulla la llamó en medio de su concierto?

La creadora de contenido se veía inicialmente acompañando a su novio en la canción, mientras él avanzaba con su presentación, pero al colgar volvió a conectarse en un Live en redes sociales para reaccionar con sus fans y hacerlos partícipes de la emoción que tenía.

Expresó que inicialmente se sintió muy sorprendida al ver la videollamada porque sabía que en ese momento su pareja estaba haciendo su show, pero que al ver que la estaba incluyendo en su concierto no pudo evitar su emoción por el romántico gesto y por la bonita acogida que le dio el público.

"Como les parece que me llamó y yo le contesté porque me asusté y estaba cantando, estaba en show, estaba en vivo y estaba cantando su nueva canción, entonces me emocionó porque ver a toda esa gente me pareció demasiado espectacular y entonces por eso me tocó colgarles, porque no quería dañar el momento".

¿Qué impresión se llevó Karina García de la gente de Sincelejo, donde Altafulla ofreció su concierto?

Altafulla sigue conquistando a Karina con sus detalles/ Archivo RCN

La felicidad que tuvo Karina no fue únicamente por el lindo detalle que tuvo su novio de hacerla parte de un momento tan importante para él, sino que también estuvo muy feliz por el amor que le dieron durante la videollamada y por ello, quiso hacer un reconocimiento especial a las personas de Sincelejo.

Primero les dijo que gracias por el amor y la energía tan bonita que habían enviado y que, aunque ella todavía no conocía el lugar, se había animado mucho a ir.