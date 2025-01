La actriz Alina Lozano ha estado acaparando la atención mediática en las últimas semanas por todo el tema de su separación con el influenciador Jim Velásquez.

La ruptura de la actriz y el influenciador ha dado bastante de qué hablar en la farándula nacional y más por la forma en que anunciaron su separación.

Sin embargo, tanto la actriz como el influenciador se han encargado de explicarles a sus seguidores los motivos de su decisión.

La polémica se ha encendido recientemente, por unas declaraciones de los padres de Jim Velásquez, quienes expresaron su tristeza por la separación de su hijo con la actriz.

La actriz a través de su cuenta de Instagram les respondió a los papás de Jim Velásquez, asegurando que no sabía qué habían dicho, pero que se había enterado de su pronunciamiento.

Yo no estoy viendo qué publica él, me dijeron que mis suegros salieron a dar declaraciones, pero yo no sé nada de esas cosas. Yo vivo mi vida y soy coherente con lo que hago.