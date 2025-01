El tema de la condena de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, tiene alborotadas las redes sociales. Luego de que se supo que la Corte Suprema ratificó que la empresaria de queratinas debe ir a prisión por cinco años, rostros de la farándula nacional se han pronunciado.

En ese sentido, una de las figuras públicas que habló sobre la situación que está enfrentando Epa Colombia es la actriz Alina Lozano.

Entre Alina y Epa han habido malentendidos, razón por la que los internautas le empezaron a pedir a la artista que hablara sobre lo que piensa de la condena hacia la emprendedora. En efecto, la actriz dio su punto de vista.

A través de un video que publicó en su perfil oficial de Instagram, con más de 650 mil seguidores, Alina Lozano comentó que hay muchos usuarios que le han dicho que ella debe estar 'saltando en una pata' de la felicidad por Epa Colombia, pero, en realidad, no es así.

De acuerdo con la destacada actriz de la televisión colombiana, no está alegre por el drama que está viviendo Daneidy Barrera Rojas, ya que no se siente moralmente superior a nadie.

"No me siento moralmente superior a nadie y menos si se trata de una mujer que tiene una hija, así que no estoy alegre, no estoy 'saltando en una pata' ni lo voy a hacer, eso sería un actor de crueldad", puntualizó Alina Lozano.