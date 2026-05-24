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Alexa Torrex reaccionó ante la cercanía de Shaira y Tebi Bernal: “me lo está cuidando”

Alexa Torrex reaccionó al comentario de Shaira en La casa de los famosos donde aseguró que “le estaba cuidando” a Tebi Berna.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Shaira dijo que “cuidaba a Tebi” y Alexa Torrex reaccionó en redes
Shaira dijo que “cuidaba a Tebi” y Alexa Torrex reaccionó en redes (Foto Canal RCN)

Shaira volvió a encender la conversación dentro de La casa de los famosos Colombia tras su participación como artista invitada en la recta final del programa, donde lanzó un comentario que no pasó desapercibido y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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¿Qué dijo Shaira sobre Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Durante su show en vivo, Shaira llamó al participante Tebi Bernal al escenario, donde interpretó una de sus canciones más reconocidas, “No cuenta”.

La artista, que suele abordar en su música temas de relaciones y desamor, adaptó la letra del tema para mencionar a Alexa Torrex, generando sorpresa entre los asistentes.

En medio de la interpretación, Shaira hizo referencia al vínculo entre Tebi y Alexa con una frase que rápidamente encendió las redes sociales, al asegurar que “ya mañana vuelve a ser de Alexa”, lo que muchos interpretaron como una indirecta directa sobre su relación.

“Hazme el amor, déjame huella. Si estoy pecando es porque toco las estrellas. Hoy hazme sentir que esta noche eres mío, que ya mañana vuelves a ser de ‘Alexa’”, cantó

Pero el momento que más generó polémica fue cuando la cantante habría comentado que Alexa no debía preocuparse, porque ella “se lo estaba cuidando”.

Este comentario generó revuelo en redes sociales, ya que varios usuarios recordaron el famoso video de Paola Jara, en el que le decía a la expareja de Jessi Uribe que no se preocupara porque ella le estaba “cuidando” al esposo, situación que posteriormente derivó en la confirmación de su relación y hoy en día su vida familiar juntos.

Alexa Torrex no se quedó callada tras comentario de Shaira sobre Tebi
Alexa Torrex no se quedó callada tras comentario de Shaira sobre Tebi (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex tras los comentarios de Shaira?

Tras lo ocurrido, Alexa Torrex se pronunció a través de sus redes sociales, específicamente en X (antes Twitter), donde reaccionó de forma directa al comentario de Shaira.

La cucuteña escribió que la cantante “se lo estaba cuidando”, aunque muchos consideraron que lo dijo en tono sarcástico.

Los comentarios no tardaron en aparecer y algunos internautas expresaron indignación al ver la situación y señalaron que “ahora hasta a las m0zas les cuidan los hombres de otras”, y le preguntaron que si se lo iban a cuidar así como ella lo hizo con Alejandra, expareja de Tebi.

Alexa Torrex reaccionó a Shaira tras decir que “estaba cuidando” a Tebi
Alexa Torrex reaccionó a Shaira tras decir que “estaba cuidando” a Tebi (Foto Canal RCN)
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