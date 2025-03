La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló a sus millones de fanáticos su cambio de look luego de haber dado a conocer el género de su bebé.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi siete millones de seguidores, compartió un video en el que presumió su nueva imagen.

En la grabación se dejó ver con su pelo corto natural de color negro y sin capul, detallando que de ahora de adelante no se pondrá extensiones y lo dejará crecer.

"Me quité las extensiones y me volví a costar el cabello. Esta es la última vez que lo tendré corto, a partir de aquí ya me lo dejaré crecer", explicó.