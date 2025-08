Yina Calderón: ¿qué hace para mantener una figura saludable?

Yina Calderón se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país gracias a sus polémicos comentarios y ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, la influenciadora ha sido tema de conversación por parte de sus seguidores al compartir varios detalles acerca de las rutinas que tiene para mantener su figura y llevar un estilo de vida saludable.

Yina suele compartir con sus seguidores diferentes aspectos de su vida cotidiana, y recientemente reveló las rutinas que ha seguido para mantenerse en forma. A través de su cuenta oficial de Instagram, respondió una encuesta donde uno de sus seguidores le preguntó qué ha hecho para mantenerse en forma, expresando lo siguiente:

“Apenas salí de La casa de los famosos Colombia, empecé a tomar fibras en ayunas, utilizando yesoterapia. Así que, a pesar de mi contextura gruesa, he estado cuidándome para conservar un buen estado físico. Además, este corte de cabello te hace ser exigente. Entonces, le he bajado al dulce y he entrenado con más disciplina. También, utilizo mucha faja. Ustedes saben, soy la reina de las fajas”, expresó.