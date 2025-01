Tener un vehículo no es cualquier cosa, pues conducirlo conlleva de mucha responsabilidad no solo por la propia vida del conductor, sino por las vidas que hay en la carretera y claro, no solo humanas, sino también de los animales que deambulan por las calles sin ningún tipo de protección, además de los múltiples accidentes y percances que se pueden presentar sobre las vías.

Una de las cosas que más preocupan a los conductores novatos, es no saber cómo cambiar un neumático siendo un inexperto en el tema y para eso, pilotos y profesionales que conocen muy bien el mundo de los autos, han dado algunos tips rápidos y sencillos que cualquiera puede aplicar en dado caso que no cuente con alguna ayuda extra para despinchar la llanta de su carro.

Así se despincha la llanta de un carro

Primero, hay que tener en cuenta que ellos vehículos deben llevar este kit de carretera y entre estos elementos está la herramienta conocida como “el gato”, pero ¿dónde se pone?, en la mayoría de los carros hay señalizaciones que indican donde ubicarlo, como, por ejemplo, una flecha.

Pero antes de iniciar este arduo trabajo, por favor ubíquese bien en un lugar seguro y señalice con los conos o triángulos, a una distancia de 50 metros delante y otros 50 metros atrás, estos conos también deben estar dentro del mencionado kit y esto se hace para que los otros conductores sepan que está varado y lo vean con tiempo.

El proceso de despinche continúa

En el caso de que se haya pinchado en una superficie blanda como la tierra, puede buscar una tabla o una superficie solida que le permita ubicar bien el gato, distribuyendo correctamente el peso de este, es importante que el carro quede bien alto para que se pueda retirar la llanta, pero no suba el carro, hasta que no se haya desajustado las tuercas, precisamente para que la rueda no gire en el aire.

Con la llave que viene dentro del mismo kit de carretera, se debe retirar la copa de seguridad y las tuercas que vienen en el rin del neumático y es importante llevar siempre en el vehículo la llanta de repuesto, pues sin esta, definitivamente no se podría hacer nada más que llamar a una grúa.