Si alguna vez te has encontrado en la situación de quedarte sin espacio en tu cuenta de Google Drive, puedes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Con el aumento del trabajo remoto y la acumulación de archivos, muchos usuarios enfrentan este dilema.

Afortunadamente, existen soluciones prácticas para gestionar tu almacenamiento y maximizar el uso de esta herramienta.

Opciones para liberar almacenamiento de Google Drive

Revisa y elimina archivos innecesarios

Lo primero que debes hacer es una limpieza en tu Google Drive. Dirígete a la sección ‘Mi unidad’ y examina tus archivos. Elimina documentos, fotos y videos que ya no necesites. Puedes también buscar archivos grandes utilizando la función de búsqueda, para identificar rápidamente aquellos que ocupan más espacio.

Deshazte de los archivos compartidos

Los archivos que has compartido con otros o que otros han compartido pueden acumularse rápidamente. Si no necesitas un documento compartido, considera eliminarlo. Puedes hacerlo ingresando a la carpeta ‘Compartidos conmigo’ y elimina lo que no requieras.

Usa Google Photos

Donde puedes subir tus imágenes en calidad ‘Alta’ (no original) y liberar espacio en tu Drive. Además, Google Photos ofrece almacenamiento gratuito con esta opción, lo que puede ser una excelente manera de ahorrar.

Revisa tu correo electrónico

Tu espacio de Google Drive también está vinculado a tu cuenta de Gmail. Los correos con archivos adjuntos grandes pueden ocupar una gran cantidad de almacenamiento. Haz una búsqueda en Gmail usando “has:attachment” para encontrar y eliminar correos que ya no necesites.

Ampliar tu almacenamiento en caso de ser necesario

Si después de realizar estas acciones sigues necesitando más espacio, Google te ofrece planes de almacenamiento a través de Google One. Por una tarifa mensual, puedes ampliar tu capacidad de almacenamiento y acceder a otros beneficios adicionales, como asistencia técnica.

Según los costos pautados en la página oficial de Google Drive lo planes de almacenamiento que maneja actualmente son: 100 GB por 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año. 200 GB por 2,99 euros al mes o 29,99 euros al año.

¡Todo depende de la necesidad que tengas y la cantidad de información que quieras guardar!