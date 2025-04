Llegó el cuarto mes del año, y aunque no trae eclipses como los que marcaron el cielo en marzo, este mes llega con un espectáculo astronómico imperdible: la Luna Rosa.

Este fenómeno, que se presentará el domingo 13 de abril, no solo marca el primer plenilunio de la primavera en el hemisferio norte, sino que también coincidirá con una fecha especial del calendario religioso: el Domingo de Ramos.

¿Por qué la Luna Llena de abril se llama Luna Rosa?

La Luna no se teñirá de rosa esa noche. Este título proviene de una tradición ancestral de los pueblos nativos de América del Norte, quienes asociaron esta luna llena con la floración del musgo rosa, una planta que florece en esta época del año.

Desde el punto de vista astronómico, el evento también será especial por otras razones. Este plenilunio ocurrirá cuando nuestro satélite se encuentre en su punto más alejado de la Tierra, lo que significa que la Luna se verá ligeramente más pequeña en el cielo.

Además, se acercará visualmente a Espiga, la estrella más brillante de la constelación de Virgo, generando un contraste visual que muchos querrán capturar con sus cámaras.

¿Cuándo y dónde ver la Luna Llena de abril en Colombia?

En ciudades como Bogotá, el mejor momento para observarla será alrededor de las 7:22 p.m. Para disfrutarla al máximo, lo ideal es buscar un sitio apartado de luces artificiales y con el horizonte despejado.

No necesitas instrumentos complicados: binoculares o un telescopio básico pueden ayudarte a ver detalles adicionales.

Consejos para fotografiar la Luna:

Planifica con anticipación el lugar y la hora para buscar la Luna.

Incluye elementos como personas u objetos en la composición.

Usa un trípode siempre que puedas.

Ajusta tu cámara como si fueras a tomar fotos con luz diurna.

Utiliza el zoom o cambia el enfoque para resaltar detalles.

Recomendaciones para observar mejor la Luna Llena:

Disfruta de la Luna durante cualquiera de sus fases iluminadas.

Si buscas ver cráteres y relieves, evita la fase llena y opta por otras.

Si usas telescopio, alinéalo bien y ajusta el enfoque poco a poco.

Cambia de ocular si quieres ampliar la imagen y notar más detalles.

Y si el clima no te acompaña o no logras verla este mes, no te preocupes: la primavera trae dos plenilunios más que podrás disfrutar, según el Instituto Geográfico Nacional:

Próximas lunas llenas de la estación:

Luna de las Flores: 12 de mayo

Luna de Fresa: 11 de junio

Aunque la Luna Rosa no sea literalmente de color rosado, su belleza y simbolismo la convierten en uno de los momentos más esperados del cielo de abril.