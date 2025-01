Los 5 pájaros más populares como mascota

Los pájaros proporcionan una compañía distinta en el hogar y se han convertido en gran alternativa de mascota, además, de los populares perros y gatos.

Entre sus ventajas, estas aves son tranquilas, inteligentes y se habitúan a espacios que no tienen que ser tan amplios. Entre tanto, para su cuidado, se requiere de poco tiempo. Lo más básico es alimentarlos correctamente, cambiarles el agua constantemente y asear sus jaulas.

Sin embargo, también es muy recomendable no someterlos a largos confinamientos y a veces permitirles salir de sus jaulas, pues, no de no hacerlo, se podría desencadenar en problemas de depresión o estrés para ellas.

Otro aspecto importante es que no todas las aves son idóneas para tener como mascota. Existen ciertas especies que se adaptarían más a nuestro entorno y además se podría familiarizar mejor con nosotros.

Estos son algunas especies de pájaros más recomendadas para tener como mascotas

Canarios y jilgueros

Según el sitio web AgroAnimal, los canarios y jilgueros son aves muy enérgicas y que tienen un carácter tranquilo. Se caracterizan por su canto alegre y armoniosos. Los cuidados que requieren son muy sencillos. Su especie es muy variada y se hallan en múltiples colores.

Periquitos

Esta especie entra entre las más populares para domesticar. Se alimentan de verduras y semillas, y sus cuidados también son sencillos, aunque, en el caso del pico, requieren de afilarlo regularmente; para ello, expertos recomiendan proveerles un hueso de jibia.

Loros

Sin duda, los loros son de los más queridos y apetecidos por las personas para tenerlos como mascota. Como gran ventaja, esta especie está muy acostumbradaa convivir con las personas, lo que la hace adaptable a cualquier entorno humano. Les gusta trepar y, sobre todo, imitar voces. Su alimentación se basa más en las aves que habitan los trópicos.

Ninfas

Esta especie es originaria de Australia y se identifica por su cresta; son similares a las cacatúas, aunque son más pequeñas. De la cabeza a la cola, no superan los 35 centímetros. Las ninfas se consideran inteligentes y con un carácter amable. Expertos recomiendan entrenarlas desde pequeñas para adaptarlas al nuevo entorno. Su esperanza de vida puede llegar a los 20 años si reciben una alimentación adecuada y unos cuidados óptimos.

Cacatúas

Se calcula que en el mundo existen 14 especies de cacatúas, entre ellas que se encuentran, las exóticas y las domésticas, ideales para adoptar como mascota. Al igual que las ninfas, cuentan con una característica cresta y un plumaje denso, suave y con colores llamativos. Su tamaño puede llegar hasta los 60 centímetros. A las cacatúas les gusta explorar y jugar, por lo que es recomendable siempre proveerles algún tipo de juguete o estímulo para que se mantengan activas.