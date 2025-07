Hábitos de trabajo que no se deben ignorar para evitar futuras consecuencias

Pertenecer a una empresa u organización tiene sus retos, ya que es necesario que los trabajadores se mantengan activos y, por ello, los hábitos saludables deben primar.

¿Por qué tener hábitos laborales en una empresa?

Un informe del entorno laboral Global Workplace en 2024 hace énfasis en que el bienestar en las empresas son sinónimo de la presencia de compromiso y productividad.

En ese orden de ideas, es determinante de los trabajadores se enfoquen en los hábitos laborales, pues con ello se ve positivamente afectada la productividad. De hecho, hoy en día las organizaciones idean alternativas para que quienes laboran no dejen a un lado su estilo de vida.

¿Qué hábitos saludables debe haber en una empresa?

La plataforma de beneficios para empleados Betterfly detalla que hay hábitos puntuales que los trabajadores no deben ignorar en su empresa y mantenerlos con el paso del tiempo.

Así las cosas, los hábitos saludables para mantener en la empresa son:

Salud mental

La salud mental cada vez es más determinante en las organizaciones. Esto porque factores como la desmotivación y ansi3dad son latentes en el ecosistema corporativo, de modo que el acceso a psicología o alternativas como mindfulness es importante.

Psicología en la empresa | Foto Freepik.

Desconexión digital

La tecnología ya hace parte de las organizaciones, pero también es necesario desconectarse digitalmente. En ese sentido, a través de la cultura de empresa es necesario otorgar los espacios, respetar horarios, garantizar vacaciones, entre otros factores.

Autocuidado

Las empresas deben velar por el cuidado de sus trabajadores y no excederse. La premisa no es la de ser perfecto, pero sí mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida que llevan quienes laboran.

Hidratación

Cuando hay deshidratación, incluso si es mínima, el rendimiento se puede ver involucrado negativamente. Por ello, es necesario suplir la necesidad del agua para los trabajadores.

Adicionalmente, otros hábitos de total atención son dormir las horas suficientes y cuidarse la alimentación.

Alimentación saludable para las empresas | Foto Freepik.

El blog de la Comunidad Madrid enfatiza que el estilo de vida en la actualidad se ha visto modificado por las labores, ya que puede que no se desayune, almuerce o cene en casa, pero eso no puede ser una excusa para no cuidarse y preservar el bienestar personal.