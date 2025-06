Cada 13 de junio, el mundo detiene su rutina para hablar de un enemigo silencioso que, con el paso del tiempo, ha cobrado más fuerza: el cáncer de piel.

Pero este año, en Colombia, la fecha toma un tinte especial, no solo por los crecientes datos de incidencia, sino porque voces reconocidas del país han decidido compartir sus historias más personales con un solo fin: recordarte que tu salud importa y que proteger la piel también es proteger la vida.

Artículos relacionados Karina García Laura G. reveló qué pasó con Altafulla tras acusación de Melissa Gate en La casa de los famosos

¿Por qué hablar del cáncer de piel es más urgente que nunca en Colombia?

Aunque pueda parecer un problema lejano, las cifras son claras: en el país, cada año se reportan alrededor de 102 nuevos casos de cáncer de piel no melanoma por cada 100.000 habitantes.

El melanoma maligno, una de las formas más agresivas, afecta a 4.6 de cada 100.000 mujeres y a 4,4 hombres en la misma proporción. La mayor parte de estos diagnósticos están relacionados con la exposición prolongada al sol sin protección, una realidad común en un país con clima tropical.

Artículos relacionados Karina García Karina y Marlon protagonizan tenso cruce de palabras tras La casa de los famosos Colombia

¿Lucho Herrera superó el cáncer de piel?

Luis “Lucho” Herrera, leyenda del ciclismo colombiano, ha hablado sin rodeos de su experiencia enfrentando el cáncer de piel. Durante años, pasó largas jornadas entrenando bajo el sol, sin imaginar que esa exposición acumulada le pasaría factura.

Hoy, su testimonio resuena con fuerza entre quienes practican deportes al aire libre. Lucho invita a las nuevas generaciones a protegerse desde el primer día, usando bloqueador solar, ropa adecuada y evitando los horarios de mayor radiación.

¿Cómo transformó Lorna Cepeda el dolor d pasar por un cáncer de piel?

Reconocida por su inolvidable papel como “La Peliteñida”, la actriz Lorna Cepeda vivió en carne propia el desafío de enfrentar esta enfermedad. Tras superar el cáncer de piel, decidió no guardar silencio y convertir su historia en una herramienta de conciencia.

Su mensaje es directo y afectuoso: detectar a tiempo puede marcar la diferencia. Además, ha compartido lo valioso que fue para ella el apoyo emocional de su familia, reafirmando que ninguna lucha debe vivirse en soledad.

¿Qué lección comparte Kristina Lilley al superar el cáncer de piel?

La actriz Kristina Lilley, querida por el público colombiano por su trayectoria en televisión, también ha atravesado el difícil camino del cáncer de piel. Su caso ha sido una voz más que se suma a la necesidad de prestarle atención a los cambios en el cuerpo.

Ella insiste en la importancia de la observación constante: una manchita, un lunar nuevo o una herida que no sana son señales que no deben ser ignoradas. Con valentía, ha hablado del proceso médico que enfrentó y de la importancia de acudir a controles periódicos.

Artículos relacionados Bogotá Día del Padre en Colombia 2025: fecha exacta y regalos perfectos para sorprenderlo

¿Qué puedes hacer hoy para prevenir el cáncer de piel?

Adoptar medidas de prevención puede parecer simple, pero tiene un impacto real. Algunas recomendaciones básicas incluyen:

Aplicar protector solar diariamente, incluso en días nublados.

Usar ropa de manga larga, sombreros de ala ancha y gafas de sol.

Evitar las cámaras bronceadoras y la exposición directa al sol entre las 10 a. m. y las 4 p. m.

Revisar la piel regularmente en busca de cambios.

Consultar con un dermatólogo ante cualquier sospecha.

Artículos relacionados Bogotá ¿Qué hacer durante un temblor? Sigue estos pasos para mantenerte a salvo

No hay lucha menor ni experiencia que no valga ser escuchada. El cáncer de piel no discrimina y puede tocar a cualquier persona, sin importar su edad, género o nivel de exposición solar. Por eso, cada testimonio, como el de Lucho, Lorna o Kristina, es un acto de amor hacia los demás. Recordarlo es también una forma de cuidarte.

Este 13 de junio, más allá de conmemorar una fecha, el llamado es a actuar. Tu piel te acompaña toda la vida, protégela con conciencia, cariño y respeto. Cada persona es valiosa, y cada lucha merece ser reconocida y acompañada con empatía.