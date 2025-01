Los peces se han erigido como una opción interesante y diversa a la hora de elegir una mascota y una compañía en casa. El diseño de acuarios y peceras, incluso, han revolucionado los hogares.

Una pecera se ha convertido en una opción destacable a la hora de decorar una sala, una habitación o un espacio en particular en un apartamento o una casa.

Lo que muchos no saben es que no todos los tipos de peces son aptos para vivir dentro de una pecera, por lo que tenga en cuanto cuáles son los ideales y que, a la postre, no le traerán problemas en su hogar.

Estas son las especies de peces más recomendadas para tener en casa

Guppy

Es la especie más común entre peces de acuario. Es un pez de agua dulce, proveniente del Caribe. Se la lleva bien con otras especies y su alimentación no demanda grandes dificultades. Suelen comer copos, plantas y animales vivos. Sin duda, es el más recomendado si eres un novato con las mascotas o, en este caso, los peces.

Tetras

Los tetras se adaptan a cualquier tipo de acuario y se caracterizan por su exuberante belleza. Provienen de la zona amazónica y son de agua dulce. Su esteticidad se da a partir de la variedad de sus colores, entre ellos, el blanco, el amarillo, el naranja, el rojo y el azul.

Pez ángel

Esta especie suele ser tranquila, por lo que sin dificultades puede convivir con otras. Sin embargo, no está de más tener cierta precaución si de repente se va a introducir a un nuevo pez.

Al principio, el pez ángel puede comportarse agresivo con ese nuevo habitante. Su dieta es omnívora, es decir, incluye una gran variedad de nutrientes, tanto de origen animal como vegetal. Esta especie de paz se alimenta mayormente de plancton, insectos acuáticos, crustáceos pequeños, moluscos, algas y plantas acuáticas.

Betta

Si piensa en un pez distinguido y bello, el betta es el idóneo. Cuenta con muchas variedades como el dragón, el cooper o el corona. Es un pez tropical, así que es importante que la temperatura del agua de la pecera se mantenga en los 26 °C. Además, los machos son muy territoriales, por lo que no es recomendable hacerlos convivir con otros de la misma especie.

Platy

El pez platy es originario de América Central y tiene un carácter sociable, por lo que es común verlo estar en grupo. Es muy variado en cuanto a su aspecto y existe una diversa cantidad de colores que lo hacen predominar sobre otras especies. La temperatura del agua de su pecera debe estar entre los 22 y 26°C.

Guramis

Los guramis provienen de la misma familia de los betta y también existe mucha diversidad sobre su aspecto. Algo en particular en esta especie es que, cada cierto tiempo, necesitan subir a la superficie a tomar aire, por ende, el acuario debe estar pensado en cumplir con esta necesidad.

Disco

Los peces disco provienen del río Amazonas. Tienen colores y una forma muy particular, por lo que su belleza lo hacen muy apetecido entre las personas. Dentro de este listado, son los que requieren mayor atención con sus cuidados. Su hábitat debe contar con plantas, troncos y rocas, además de haber un espacio amplio para que pueda nadar. También es importante que haya una entrada directa de luz natural. Estos peces son sensibles al estrés y suelen ser territoriales.