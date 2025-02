Aprovechando la celebración del Día de San Valentín, Yeferson Cossio decidió pedirle matrimonio a su novia, la tiktoker Carolina Gómez. La noticia dejó boquiabiertos a los millones de seguidores que el antioqueño que tiene en redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, donde suma casi 12 millones de seguidores, Cossio compartió una publicación en la que confirmó la noticia. Además, dejó ver la reacción de Carolina al ver el gesto de su novio.

Meses atrás, el influencer había manifestado su deseo de llegar al altar con la joven creadora de contenido, de hecho, en un viaje que hicieron a la isla de San Andrés, él le preguntó qué le respondería si le pidiera que se casaran. Ella, por supuesto, le manifestó que sin pensarlo diría que sí.

Y así justamente ocurrió en esta ocasión. Yeferson alquiló una sala de cine e hizo una romántica petición de matrimonio, que resultó positiva claramente.

“Quiero pasar toda mi vida contigo, amor de mi vida. Estoy tan feliz de que la vida me permita vivir esto con la persona que amo, con la persona que me da paz, con la persona que quiero ver siempre al despertarme, con la persona que elegiría una y mil veces, con la persona que me ha hecho sentir que mi vida es perfecta, y que cada momento es mágico”, escribió emocionada la joven en sus redes sociales.