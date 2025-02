Yeferson Cossio le propuso matrimonio a Carolina Gómez

El reconocido creador de contenido digital Yeferson Cossio dejó sin palabras a sus millones de seguidores al compartir una inesperada publicación. Este viernes 14 de febrero, día de San Valentín, le pidió matrimonio a su novia Carolina Gómez con una llamativa propuesta. La noticia causó revuelo en redes sociales ya que muchos recordaron a Jenn Muriel, su expareja.

Con una publicación fuera de lo común en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yeferson Cossio compartió una llamativa publicación en la que destacaban una serie de fotografías que capturaron el momento exacto en el que pidió matrimonio a su actual novia Carolina Gómez. “Ella dijo que sí, ¡Me les voy a casar! Te amo @carolinagomezec”, escribió el influenciador.

Al parecer, el joven habría alquilado una sala de cine privada para pedirle a su novia haciendo uso de la gran pantalla que se casara con él. Petición que la joven aceptó sin dudarlo un segundo. La pareja celebró la decisión con seres queridos y amigos cercanos junto a una botella de champagne.



Aunque el momento fue emotivo y muy especial para ambos, la publicación se vio empañada con comentarios de internautas que recordaron a Jenn Muriel, su exnovia. “Me acordé de jenn”, “No sean la mujer del proceso”, “Los hombres dicen que no quieren casarse, pero es mentira. No se quieren casar es con la del proceso”, fueron algunos de los comentarios.

Ante la emotiva publicación, Carolina Gómez reaccionó con un emotivo mensaje en el que dejó claro que se sentía la mujer más feliz y afortunada del mundo al lograr vivir este momento especial con el “amo de su vida”.

“Quiero pasar toda mi vida contigo, amor de mi vida. Estoy tan feliz de que la vida me permita vivir esto con la persona que amo, con la persona que me da paz, con la persona que quiero ver siempre al despertarme, con la persona que elegiría una y mil veces, con la persona que me ha hecho sentir que mi vida es perfecta, y que cada momento es mágico”