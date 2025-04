A través de redes sociales, circulan varios videos de un hombre de 27 años, que asegura no sentirse como humana, sino como una felina.

¿Quién es el joven que causa sensación tras identificarse como pantera?

Jonathan Parra, un joven de 27 años que estudia artes plásticas en la Universidad Antonio Nariño, ha adoptado un estilo de vida poco común que ha llamado la atención de muchos.

Desde hace algún tiempo, decidió expresar lo que él llama su "alma felina", caminando en cuatro patas, usando orejas de peluche y guantes que simulan patas.

Jonathan asegura que no se trata de una actuación, sino de una auténtica expresión de su identidad. En una entrevista, explicó que su conexión con los animales comenzó desde la infancia, y que esta forma de vida es una manera de reflejar cómo se siente por dentro.

Para él, no es solo una cuestión estética, sino una conducta que representa su mundo interior.

¿Jonathan se ha sometido algún procedimiento estético?

Por ahora, Jonathan no se ha sometido a ningún procedimiento estético. Sin embargo, confesó que se siente vulnerable ante las críticas y los señalamientos por su forma de ser y actuar.

“Nunca he ocasionado ni pienso hacer daño a nadie... no puedo escapar de mi naturaleza humana, mientras mi libertad no transgreda o sobrepase la tuya, todo bien”, expresó Jonathan durante la entrevista.

¿Cuáles son las reacciones de los internautas tras conocer los videos de Jonathan?

Este tema ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Algunos internautas consideran que estas nuevas formas de actuar son extremas y creen que se debe tener cuidado con los contenidos que circulan en internet.

Por otro lado, hay quienes defienden a Jonathan, argumentando que no le hace daño a nadie y que simplemente está ejerciendo su derecho a expresarse libremente.