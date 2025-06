Las redes sociales tienen diversos contenidos que no paran de entretener a los usuarios digitales e internautas. Gracias a estas plataformas, hoy en día es posible compartir rápidamente sucesos que ante si no se veía en televisión no se creía.

Los usuarios son los encargados de hacer que algunos contenidos, entre ellos videos, se viralicen. Esto sucede cuando a través de diferentes interacciones, como 'me gusta', comentarios y reproducciones, el clip llega a centenares de personas.

¿Por qué se viralizó el video del hombre con la teja 'voladora'?

Como internet es tan rápido, un video capturó la atención de muchos por cuenta de una situación atípica que vivió un hombre con una teja 'voladora'.

A través de una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que un hombre contó con la suerte de salvarse, pues por poco y una teja le quita la cabeza.

Según lo que se puede interpretar en redes sociales como X, antes Twitter, la situación se habría presentado en el Caribe colombiano días atrás. Lo que se puede ver es que el sujeto se acercó a un automóvil para revisarlo.

¿Cómo el hombre casi muere por una teja 'voladora'?

En un principio, el hombre estaba parado sobre un andén, se fue a revisar el baúl del carro, pero de manera inesperada salió la teja 'voladora' que por poco y lo impacta.

En efecto, algunos calificaron el momento como un "milagro", ya que el desenlace de la historia hubiera podido ser fatal. Inclusive, hasta relacionaron lo ocurrido con la saga de 'Destino final', la cual es tendencia por estos días en las redes sociales.

Adicionalmente, se dio a conocer que la teja 'voló' por cuenta de ráfagas de viento que ocasionaron estragos en la zona. Lo cierto es que es viral.

Entre los comentarios de los internautas, resuenan posturas como la de que "volvió a nacer" y "ni en Destino final se cuenta con tanta suerte". De igual modo, se consignan mensajes como el de que "cuando no te toca, ni aunque te pongas".