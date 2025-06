A través de redes sociales ha circulado un video que se ha hecho viral donde varias mujeres discuten por tener una silla en el medio de transporte.

¿De qué se trata el video viral de la mujer?

La situación tuvo lugar en la estación El Virrey, perteneciente al sistema de transporte público de Bogotá, donde se registró un altercado entre dos mujeres. El incidente fue captado en video por varios usuarios que se encontraban presentes en ese momento.

En las imágenes se observa cómo las mujeres se agr*den físicamente, aparentemente por una disputa relacionada con quién tenía derecho a ocupar una de las sillas disponibles dentro del vehículo.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado cuál fue la verdadera causa del acontecimiento, ya que no hay una versión oficial que explique el origen exacto del altercado.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios alrededor del TransMilenio?

En el mismo video también se puede notar la reacción pasiva de los ciudadanos que estaban alrededor. A pesar de presenciar la discusión, la mayoría optó por no intervenir y simplemente observar lo que ocurría, sin intentar mediar ni detener la confrontación.

Esta actitud generó críticas en redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su preocupación por la falta de solidaridad y empatía en situaciones de conflicto en espacios públicos.

El caso ha generado debate sobre las discusiones en el transporte masivo y la necesidad de promover una mayor cultura de respeto y convivencia entre los usuarios del sistema.

¿Cuál fue la reacción de los internautas tras conocer el video viral del TransMilenio?

El video se volvió tendencia en cuestión de segundos y varias reacciones de internautas no se hicieron esperar.

“Harry Potter y el misterio de ¿por qué siempre que dos mujeres se pel*an lo primero que hacen es agarrarse del pelo”; “y siempre son viejas feas”; “son las únicas est*pidas”.