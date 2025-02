Miles de personas en el mundo siguen consternadas por la inesperada muerte de Michelle Trachtenberg, quien brilló en la serie de ‘Gossip Girl’ con su personaje de Georgina Sparks. En cerca de 30 episodios, Michelle supo destacarse interpretando a una villana.

Muchas preguntas continúan suscitándose, especialmente, sobre las causas que llevaron a su final. Inicialmente, ha trascendido que la actriz se había sometido a un trasplante de hígado, el cual habría mermado mucho su estado de salud.

Aunque en redes sociales trataba de mostrarse muy alegre, de hecho, celebró San Valentín junto a su novio, lo cierto es que su salud fue decreciendo al punto que su cuerpo no aguantó más.

¿Qué dijeron los vecinos de Michelle Trachtenberg sobre la fallecida actriz?

Actualmente, hay una investigación abierta y con el pasar de los días las autoridades esperan esclarecer aún más lo que ocurrió con ella antes de registrarse su deceso oficialmente.

Por lo pronto, han salido a la luz testimonios de quienes la vieron cuando aún estaba con vida; se trata de sus vecinos, quienes residían en el sector de Columbus Circle de Nueva York, más exactamente en el Midtown West.

Un hombre identificado como Rafael Williams declaró para Us Weekly que “Michelle siempre parecía feliz. Nunca noté nada raro en ella. Agregó: “No la conocía personalmente, pero siempre me saludaba en el ascensor. Su muerte es chocante para mí porque no parecía tener ningún problema en el mundo”.

Entre tanto, Adriana Rodríguez, quien también vivía en el mismo edificio de Tachtenburg, reconoció que la talentosa actriz “se había vuelto más esbelta y parecía cada vez menos ella misma”.

“Era una gran vecina, nunca hacía ruido y sonreía a todo el mundo en los pasillos. Siempre me saludaba”, enfatizó Rodríguez.

Lo cierto es que pese a la alegría y tranquilidad que siempre irradiaba en público, algo no andaba bien con la salud de la mujer de 39 años. A raíz de su enfermedad, su cabello lucía más delgado y sus ojos más amarillentos. Así se evidenció en algunas de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Michelle sostenía una relación sentimental desde el 2020 con Jay Cohen, representante de talentos y productor, y quien hasta ahora no ha hecho una declaración pública sobre lo ocurrido con su pareja.

Según los vecinos, a la pareja se le vio compartiendo en los últimos días; de hecho, la actriz subió a su Instagram una foto junto a Cohen para celebrar el día de San Valentín.