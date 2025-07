En Brasil, la Corte Suprema de justicia sentenció a 17 años de prisión a Nelson Ribeiro Fonseca, un hombre de 34 años que participó el 8 de enero de 2023, en un acto no autorizado, en el que junto a un grupo de personas ingresaron sin permiso a diferentes sedes del poder público en Brasilia.

¿Por qué un balón autografiado por Neymar terminó en el centro de una sentencia judicial?

Nelson tomó durante el acto un balón de fútbol que se encontraba como parte de la exhibición en el Congreso Nacional y que había sido autografiado años atrás por el reconocido futbolista Neymar.

Gol olímpico de Neymar Jr. es tendencia mundial. (AFP: NELSON ALMEIDA)

El famoso balón fue donado al Congreso por el Club Santos durante el año 2012 y hacía parte de la colección institucional.

Nelson Ribeiro confesó haberlo tomado; sin embargo, el hombre 20 días después lo entregó nuevamente a las autoridades. El primer hecho fue considerado como una falta grave ya que no solo tenía un alto valor patrimonial, sino también un gran valor simbólico para el país.

¿Por qué Nelson Ribeiro decidió tomar el balón autografiado por Neymar?

Dentro del testimonio del acusado, el ahora afamado hombre se manifestó que había recogido el balón del suelo con la intención de protegerlo de los disturbios, destacando que jamás hubo intención real de llevárselo ilegalmente.

A pesar del testimonio, el tribunal decidió que Nelson sería culpable tras la participación en general de los hechos que pusieron en alteración el orden en espacios públicos.

El caso de Ribeiro fue muy particular, pues lo que inició como un acto simbólico terminó en una sentencia por no respetar el patrimonio nacional y un símbolo futbolístico con un gran valor sentimental para los habitantes. Sin embargo, su participación no fue la única, pues ya son más de 500 personas acusadas por tener un rol activo en estos hechos.

¿Por qué los objetos deportivos de figuras como Neymar tienen tanto valor simbólico y legal?

En el mundo de los deportes, existen objetos de colección que llevan consigo un valor incalculable a nivel emocional y económico, e incluso en ocasiones, transforman culturalmente la esencia de un territorio.

Un balón de colección con la firma de Neymar terminó en el lugar menos esperado: un juicio. La historia que sorprendió a Brasil. Foto Freepik

Un ejemplo es el balón del último partido que se celebró en el mundial de Fútbol del 2014, entre Alemania y Argentina, el cual se subastó por una cantidad aproximada de 100.000 euros, es decir, cerca de 440 millones de pesos colombianos.

Este tipo de objetos son los preferidos de los fanáticos y coleccionistas, ya que representa un momento único en la historia de sus pasiones, en especial cuando se encuentran vinculados a grandes figuras, como Neymar, quien hace parte de la historia del deporte más popular del mundo, el fútbol.