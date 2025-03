Natti Natasha revela difícil momento que vivió Romeo Santos

En las últimas horas, la cantante Natti Natasha llamó la atención de los usuarios en redes sociales y medios de comunicación, al revelar que, durante la filmación del video musical La mejor versión de mí (Remix), ella, junto a Romeo Santos protagonizaron un incidente que pudo haber terminado en un triste desenlace.

En medio de una reciente entrevista que concedió a la periodista Leila Cobo de Billboard , la cantante dominicana reveló que el bachatero estuvo en riesgo durante una escena acuática.

Según relató Natasha detalles del incidente, la grabación incluía una escena en la que Romeo Santos debía sumergirse en una piscina dentro de un automóvil, una escena en la que se intentaba reflejar la carga emocional que tiene la canción. Sin embargo, lo que empezó como un rodaje más, terminó convirtiéndose en un momento de mucha tensión, luego de que se percataran que la puerta del vehículo se quedó atascada impidiendo que el cantante pudiera salir.

De acuerdo con la versión de los hechos que contó la intérprete, el susto aumentó justo cuando el técnico encargado de manipular el cable que sostenía el auto perdió el control, haciendo que el vehículo descendiera al agua con Romeo Santos en su interior.

Segundos más tarde, la artista aseguró que, mientras el auto seguía sumergido, el equipo de producción entró de inmediato en alerta y los buzos de seguridad que estaban en el set actuaron rápidamente, además, recordó la angustia que sintió en esos instantes al no saber si su colega era un buen nadador y podría soportar la baja temperatura del agua.

"Lo lindo es que cuando entran el carro con Romeo adentro, yo decía: 'Dios mío, Papá Dios que esto salga bien' porque yo no sé nadar, y yo no sé si él sabía nadar. Estaba demasiado frío. Yo entré a la piscina y yo me congelé. En la cara yo no tenía ningún tipo de expresiones por eso", confesó.