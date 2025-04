Los memes que provocó la caída de WhatsApp en el mundo

En horas de la mañana de este sábado 12 de abril, una vez más, la famosa red sociales ‘WhatsApp’ se hizo tendencia tras la caída que preocupó a los millones de usuarios que tiene en todo el mundo. Aunque la caída de la aplicación no duró mucho, las reacciones, comentarios y los buenos memes no faltaron para aliviar un poco la incomodidad que dejó la situación.

Artículos relacionados La casa de los famosos Camilo Trujillo ganó la salvación y Altafulla salvó a la Toxi Costeña en La casa de los famosos

Los memes que dejó la caída de WhatsApp este sábado 12 de abril

Como era de esperarse, la caída de WhatsApp es tendencia en todas las redes sociales, pues si no hay memes en ‘X’, los hay en TikTok, pues el público “memero” no perdona nada y aprovecharon que la aplicación volvió a fallar y con sus creaciones divirtieron a los usuarios de internet.

Uno de los memes que más se ha difundido en redes ha sido el de “todo el mundo en X revisando si se cayó WhatsApp o es mi internet”, es uno de los más populares y no solo cuando es esta App la que no funciona, sino todas las demás, pues ya es costumbre que todas las redes se caigan, menos X.

¿Por qué se cayó WhatsApp este sábado 12 de abril?

Hasta el momento no hay un comunicado oficial de la razón por la que falló el uso de WhatsApp, sin embargo, desde las 7:00 am de este sábado 12 de abril se empezaron a registrar ciertas fallas que con el paso de las mañanas fueron incrementando, reportando el 90% de fallas con respecto al envío de los mensajes, específicamente en grupos y no en los chats internos.

Artículos relacionados La Segura La Segura e Ignacio Baladán conmueven a sus fans con anuncio: "Somos una familia de 3"

De acuerdo con los usuarios de la aplicación en el mundo, no se enviaban los mensajes en los grupos, pues salía un signo de exclamación en rojo, pero, sin embargo, fue curioso que el envío y llegada de los mensajes en el chat interno funcionaba con total normalidad.

¿Ya se restableció el servicio de WhatsApp?

En Colombia, el servicio de WhatsApp se restableció a los pocos minutos de su caída y los mensajes que no se enviaban, fueron entregados con normalidad en cuanto la aplicación dejó de fallar.