En los últimos días, el fallecimiento de la influenciadora Kenmer Kenia, llamó la atención en redes sociales tras confirmarse que, supuestamente, habría partido luego de enfrentar complicaciones en su salud.

La noticia que en su momento fue confirmada por medio de su cuenta de TiKTok, daba por hecho su deceso, además de enviar condolencias a los familiares y amigos de la creadora de contenido.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Kenmer Kenia por complicaciones de salud. Nuestras condolencias a su familia, seguidores y amigos”, fueron las palabras con las que se anunció su fallecimiento.

Ante la ola de mensajes que desató su supuesta muerte, en donde los internautas expresaron su tristeza, Kenmer Kenia, reapareció en su perfil en Instagram para desmentir lo que se dijo respecto al tema y revelar que todo se trató de un intento de los hackers por perjudicarla.

“Estoy viendo lo que está pasando en TikTok. Está de más aclarar que no estoy muerta. Ayer me sentía muy mal y me quedé dormida muy temprano, como saben me acabo de operar y sigo en reposo”, mencionó la influenciadora mexicana.