El actor Jack Betts, reconocido por interpretar a Henry Balkan en la película Spider-Man en 2002, falleció el pasado jueves 19 de junio de 2025 a los 96 años en Los Osos, California, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su sobrino Dean Sullivan, quien informó que el deceso ocurrió mientras dormía en su domicilio.

Con más de seis décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, Betts dejó un legado que abarca desde el cine europeo de los años 60 hasta producciones de Hollywood y reconocidas series de televisión estadounidenses.

¿Quién fue Jack Betts y cuál fue su trayectoria artística?

Jack Fillmore Betts nació el 11 de abril de 1929 en Jersey City, Nueva Jersey, y creció en la ciudad de Miami, Florida. Cursó estudios en la Universidad de Miami antes de mudarse a Nueva York, donde se formó como actor. Su debut profesional en Broadway se dio en 1953.

Reconocido por su papel en Spider-Man y telenovelas, el actor falleció mientras dormía en su casa en California. (Foto de AFP)

En la década de 1960, desarrolló se carrera en el cine europeo en el género del spaghetti western. Bajo el seudónimo Hunt Powers, protagonizó más de una decena de películas en Italia y España, entre ellas Sugar Colt (1966), Degueyo (1966), A Long Ride from Hell (1968) y The Cold Killer (1967). Estos filmes lo posicionaron como uno de los rostros recurrentes del western europeo en esa época.

¿Qué papel tuvo Jack Betts en SpiderMan y otras películas?

En el cine estadounidense, Jack Betts apareció en numerosas películas como actor de reparto. Uno de sus roles más conocidos fue en Spider-Man, en 2002, dirigida por Sam Raimi, donde interpretó a Henry Balkan, uno de los ejecutivos de Oscorp y miembro del comité que decide el futuro de Norman Osborn, personaje interpretado por Willem Dafoe.

Además, participó en otras cintas comerciales como Batman Forever (1995), Batman & Robin (1997), Falling Down (1993), Gods and Monsters (1998) y 8MM (1999). Su versatilidad le permitió mantenerse vigente en diferentes géneros y formatos durante varias décadas.

¿En qué series de televisión participó Jack Betts?

Jack Betts también fue un rostro conocido en televisión. Tuvo un papel recurrente en la telenovela One Life to Live, donde actuó entre 1979 y 1985. Su trayectoria televisiva incluyó apariciones en series populares como Frasier, Seinfeld, Friends, Everybody Loves Raymond y Monk, consolidando su presencia como actor secundario en la pantalla chica estadounidense.

El actor murió a los 96 años en su casa. Participó en Spider-Man, Batman y diversas series de TV. (Foto de AFP)

¿Cómo y cuándo falleció Jack Betts?

De acuerdo con declaraciones de su sobrino Dean Sullivan al medio The Hollywood Reporter, Jack Betts falleció en la madrugada del 19 de junio de 2025 en su hogar en Los Osos, California. Tenía 96 años. El actor murió mientras dormía, sin reportes de enfermedades graves en curso o complicaciones médicas recientes.

El Beverly Hills Playhouse, institución teatral con la que tuvo vínculos profesionales, lo recordó como un actor comprometido. “Hay actores que no se rindieron gracias a su apoyo”, cita el comunicado compartido.

¿Quiénes son los hijos de Jack Betts?

Jack Betts no tuvo hijos. Tras su fallecimiento, le sobreviven su hermana Joan, quien está próxima a cumplir 100 años, y sus sobrinos Dean Sullivan, Lynne y Gail, según los medios locales.

Además de actuar, Betts también fue guionista y productor de proyectos independientes durante su carrera.