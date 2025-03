Se llevó a cabo un nuevo posicionamiento en La casa de los famosos Colombia 2025. Los participantes se hicieron frente al compañero que desean que sea eliminado del reality del Canal RCN, así que por primera vez Yina Calderón arremetió contra uno de los hombres del team lavaplatos.

Tres participantes del team lavaplatos estaban en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia: José Rodríguez, Mateo Varela y 'El Negro' Salas, razón por la que Yina Calderón se despachó ante uno de ellos.

La persona ante la que se posicionó Yina fue José Rodríguez, sin saber que se convertiría en el eliminado, la empresaria de fajas le dijo de todo un poco al entrenador personal.

"Espero que antes de decirte lo que te voy a decir, a mí no me estés elogiando... Colombia y mis amigas saben lo firme que fui contigo, hasta el día de hoy. Para ti solo soy egocéntrica, cosas que me puedes decir mientras te maquillaba o haciendo campaña para la votación. No tenías por qué hablar mal de mí hoy en el brunch", apuntó Yina a José