La discordia entre Yina Calderón y Melissa Gate continúa, a pesar de que la influenciadora paisa se encuentra de intercambio en La casa de los famosos All-Stars. Durante la gala del jueves 10 de abril, los participantes de La casa de los famosos Colombia pudieron ver una conversación que Melissa tuvo con los integrantes de All-Stars sobre Yina Calderón, lo que provocó una reacción de sorpresa en ella.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Yina Calderón en La casa de los famosos All-Stars?

En una conversación con los participantes de La casa de los famosos All-Stars Melissa Gate reveló cómo surgió su enemistad con Yina Calderón y todos los problemas que han protagonizado por sus constantes comentarios. La mujer se refirió a ella utilizando su personaje el cual se caracteriza por ser malévolo y directo.

El comentario de Melissa en La casa de los famosos All-Stars que dejó a Yina incómoda. (Foto Canal RCN).

Esta conversación llegó a los ojos de los participantes de La casa de los famosos Colombia en donde Yina Calderón se mostró molesta ya que, según ella, estaba intentando ‘llevar la fiesta en paz’ con Melissa Gate y por el contrario ella estaba hablando mal de ella con los participantes de la otra casa.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las palabras de Melissa Gate sobre ella en La casa de los famosos All-Stars?

Ante las palabras de Melissa Gate, Yina Calderón se mostró desconcertada a tal punto de preguntarle a Las Chicas Fuego si en algún momento había visto que ella se acercara a Manelyk González para hablar mal de ella. “Definitivamente se fue a hablar mal de mí allá”, comentó con total decepción.

Además de esto, aseguró que el comportamiento de Melissa Gate dejaba en evidencia que tenía “el corazón podrido”, ya que en las últimas semanas ella no se ha referido de mala manera hacia ella. “Es más, yo les he dicho a ustedes, a mí la pelada me parece, cuando pensé que, si se iba, que era un buen elemento para el reality, afirmó.

Finalmente, Calderón aseguró que no iba a hablar mal de ella o referirse a ella hasta que regresara a La casa de los famosos Colombia. “Uno no puede llevar la fiesta en paz, no les digo que cuando trato de ser buena, la otra me jode”