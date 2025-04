En La casa de los famosos Colombia 2025, se presentó el 'Noticiero no te informa' de Melissa Gate frente a todos los participantes. En una de las secciones del informativo, estuvo Yina Calderón junto a La Toxi costeña con su propuesta de 'crudas verdades' y no dudaron en arremeter contra el equipo Agua, figurando principalmente La Liendra.

Muchos quedaron sorprendidos con la actuación de la empresaria de fajas y la creadora de contenido, pues se mostraron serias y haciendo sus críticas sin piedad.

Lo primero que expresaron es que el juego de Mateo Varela ha sido el de salvar a Norma Nivia, pero dieron a entender que si en una eliminación habría que escoger la actriz se salvaría a sí misma y no le importaría el joven deportista.

Después, las dos 'chicas fuego' comentaron que La Liendra y Camilo Trujillo le han hecho creer a todos que se quieren ir del reality del Canal RCN, pero eso no sería verdad.

" Desde que llegó Altafulla se opacaron porque el contenido simple y fastidioso ya no les da", sentenció Yina Calderón.

A lo anterior se sumó que el cuarto Agua ve a La Liendra como el líder, aquel que toma las decisiones y se preocupa, pero la verdad es que puso a sus compañeros como "carne de cañón" para librarse él porque ya estaría jugando solo.

"La verdad es que La Liendra sabe que no se va a ir y no se quiere ir, pero pone a los otros de carnada porque con el grupo Fuego no pudo. Le tocó sacar a los de su mismo cuarto", expresaron las dos participantes de La casa de los famosos Colombia.