Una de las entradas a La casa de los famosos Colombia 2025 que más dio para comentar en redes sociales fue la de la influenciadora Yina Calderón.

Con un vestido cuyo diseño se llevó las miradas porque tenía un gran complemento que rodeaba todos sus brazos, la empresaria de fajas pisó por primera vez La casa de los famosos Colombia.

El ingreso de Calderón fue peculiar, pues pareció como si la exprotagonista de novela estuviese en un reinado de belleza. Además, sucedió que más de uno de sus compañeros de reality la ignoraron.

Luego de toda la parafernalia de cada ingreso a La casa de los famosos 2025, los habitantes se reunieron en la terraza para integrarse y presentarse. Pues bien, como era de suponerse, Yina Calderón habló 'sin pelos en la lengua'.

Al momento de pasar frente a los demás famosos, la polémica influencer contó que nació en Huila, pero desde muy pequeña la criaron en Bogotá. Después, aseguró que sus mejores amigas son sus hermanas y precisó que no es una mujer de "compinche".

No es un secreto que Yina no se la lleva bien con más de uno de sus compañeros de reality y en plena presentación lo dijo 'sin anestesia'.

"A algunos los conozco. Yo para qué me voy a poner a decir que me cae bien todo el mundo, cuando los que están acá saben que no, que no tengo relación con La Jesuu, no la tengo con Emiro por ahora, no me cae bien Sofía y falta otra (Melissa Gate). Yo sí soy sincera, para qué me pongo de hipócrita a decir, pues, amigos todos", expresó Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.