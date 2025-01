La empresaria Yina Calderón se sinceró en La casa de los famosos Colombia por qué no le cae bien el influenciador la Liendra.

En su primera noche en el reality, donde disfrutó del cuarto del líder luego de que la cantante la Toxi Costeña se ganara dicho beneficio y eligiera a Yina para compartirlo, la huilense le confesó a la artista por qué tenía afinidad con el creador de contenido.

Según le contó, años atrás tuvo la oportunidad de salir a comer con el joven en compañía de una sus hermanas y le regó el jugo en tres ocasiones a su hermana y nunca le pidió disculpas.

Adicional a eso, un niño le pidió una foto y se la quitó, un comportamiento que no le gustó ni le pareció de alguien humilde.

Yina Calderón y la Liendra tuvieron la oportunidad de hablar al respecto y la empresaria le mencionó que ella considera que él antes sí era “mala gente”, pero él se defendió indicando que lo que compartía era por números y no porque él fuera así.

"Yo nunca he sido otra persona, tú nunca me conociste en la vida real. Llegó un punto en el que yo dije que me daba pena ver mi contenido, no me sentía orgulloso, pero a mí no me crea nada de boca, de hechos”, dijo.