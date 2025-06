La casa de los famosos Colombia vive momentos de tensión tras la llegada de los exparticipantes, cuya presencia no ha pasado desapercibida.

Todo comenzó cuando La Toxi Costeña estaba en el baño y fue allí donde coincidió con Yaya Muñoz. Ambas comenzaron a hacer comentarios sobre lo incómodas que se sentían, señalando que se sentían sucias.

La reacción de La Toxi Costeña no se hizo esperar. Aseguró que se siente cansada, que no ha podido dormir y que no logra estar tranquila, ya que ha atravesado varios momentos de tensión y que le afectó los comentario de las exparticipantes.

"Me fueron a decir que afuera me están tratando de sucia, que le tengo envidia.. yo no quiero saber eso, yo no necesito saber eso, yo necesito salir aquí contenta, me están dañando mi momento", comentó La Toxi Costeña.

La Toxi Costeña reacciona a los comentarios de Yaya y Karina | Foto Canal RCN

¿Cuál fue la reacción de Yina Calderón tras ver a La Toxi Costeña en la casa de los famosos Colombia?

En ese momento, Yina Calderón habló con Lady Tabares y le explicó toda la situación. Sin embargo, Yina prefirió mantenerse al margen y no dio ninguna opinión al respecto.

Escuchaba atentamente lo que decía La Toxi Costeña, pero permanecía en silencio, sin intervenir en la conversación.

¿Cuándo se van a ir los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia?

Los exparticipantes regresaron a La casa de los famosos Colombia para compartir un espacio con los finalistas de la segunda temporada, se pretende que ellos puedan apoyar y tener un espacio ameno.

No te pierdas ni un solo minuto de La casa de los famosos Colombia a través de la app del Canal RCN y la gran final el lunes 9 de junio.