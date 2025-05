Este domingo 11 de mayo los colombianos serán testigos de una nueva eliminación en La casa de los famosos Colombia y los participantes en riesgo de eliminación se preparan para enfrentar el difícil momento. Entre ellos Yina Calderón, quien lanzó un inquietante comentario sobre su futuro dentro de la competencia.

Yina Calderón, quien se encuentra en Placa junto a Altafulla, Karina García, la Jesuu, la Toxi Costeña, el Flaco Solórzano y Camilo Trujillo, sorprendió a los televidentes al revelar uno de sus presentimientos de cara a la gala de eliminación de este domingo 11 de mayo en La casa de los famosos Colombia.

En medio de una fuerte campaña para que los fandoms enfoquen sus votos en los participantes que quieren que abandonen la competencia, Yina Calderón se sinceró al comentar que no creía que Karina García fuera eliminada y explicó por qué.

“No creo que se vaya (Karina García) la verdad. Sino soy yo, porque tal vez soy la mala afuera, la que no quiso a la amiga, bla, bla, bla… pero yo los entiendo, porque ustedes no están aquí las 24 horas o sí porque hay un 24/7"

"Es que eso es lo que me tiene pensando, puede que la gente sí crea en lo que ella (Karina) dice y su plan, pero puede que la gente no mastique entero”, confesó.

¿Yina Calderón presiente su posible salida de La casa de los famosos Colombia?

¿Yina adivina, y a la verdad le atina? Todo parece indicar que la creadora de contenido presiente que podría ser la próxima eliminada del reality, y por eso no dudó en enviar un mensaje a los televidentes. Aseguró que, de suceder, se marcharía con tranquilidad y agradecimiento, e incluso expresó su emoción por volver a conectar con sus seguidores a través de redes sociales.

“Si me voy, me voy tranquila. Estoy tratando de dar lo mejor de mí en mi comportamiento, aunque a veces se me sale lo gamina. Si me voy, nos vemos desde mis plataformas, desde mis redes, gustosa de volverlos a leer”, comentó.