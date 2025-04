Desde la llegada de La Jesuu a La casa de los famosos Colombia, todo ha estado alborotado. Desde su ingreso, protagonizó una acalorada discusión con Yina Calderón, a quien le reclamó varios sucesos que han ocurrido dentro de la competencia.

Para nadie es un secreto que la entrada de la creadora de contenido, La Jesuu, revolucionó la competencia. Desde su llegada, le comentó a Yina Calderón que es una persona “doble cara” y no seguirá su juego dentro de La casa de los famosos Colombia.

Ante esta situación, Yina Calderón afirmó que no está en la competencia para pelear con otros participantes, sino para tener discusiones con personajes internacionales.

Desde ese momento, ambas participantes dejaron claras sus diferencias.

Yina Calderón sostuvo una conversación con Karina García, en la que habló sobre la llegada de La Jesuu. Aseguró que la pelea que protagonizó fue simplemente una estrategia para crear "show"

Además, recalcó que La Jesuu no es una persona dada a las discusiones y que ese tipo de actitudes no le sientan bien ni van con su verdadera personalidad.

Al final de la conversación, Yina Calderón recalcó que no le nace seguir el “pleito” con La Jesuu porque sabe que es solo para llamar la atención.

“La negrita no me cae mal. Ella no es una villana”, aseguró Yina Calderón dentro de la competencia.