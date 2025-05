El capítulo 99 de La casa de los famosos Colombia dejó varios momentos de tensión y la salida de la actriz Norma Nivia de la competencia por

Uno de esos momentos durante la gala lo protagonizaron Altafulla y Yina Calderón, esto cuando el cantante se salvó de quedar eliminado y al despedirse de Yina le hizo un gesto de cariño.

Altafulla le intentó tocar las mejillas a Yina Calderón de manera amistosa, un gesto que no había llamado la atención hasta que la influenciadora decidió expresarle su rechazo a Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

La influenciadora les expresó que no estaba de acuerdo con ese gesto de Altafulla y que no lo permitía, por lo que les pedía a ellos y al Jefe que le llamaran la atención o tomaran alguna medida con su compañero por hacer eso.

Yina Calderón tras la gala de eliminación se sentó a hablar con 'El flaco' Solórzano sobre lo sucedido con Altafulla previo a salir.

La DJ de guaracha le confesó que le había sacado el malgenio el acto que hizo Altafulla con ella antes de regresar a La casa de los famosos Colombia.

Tanto había sido su molestia que no había caído en cuenta que había ingresado al top 10 de La casa de los famosos Colombia.

Me dio un pute#ia que ese man me cogiera la cara, hasta se me olvidó el top 10.