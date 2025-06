La visita de los nuevos jefes de campaña a La casa de los famosos Colombia, se ha convertido en el tema favorito en las últimas horas, pues sin duda, su llegada mantiene a todos con la expectativa por saber cómo será la convivencia en los últimos días.

Yina Calderón aseguró que La Jesuu está colmando su paciencia

Yina Calderon, quien está a cargo de la campaña de La Toxi costeña en esta recta final y quien se autodenominó como la villana de esta temporada, dio a conocer en las últimas horas cómo se ha sentido respecto a su relación con los demás participantes del reality.

Y es que, según lo reveló ante las cámaras de la casa más famosa del país, Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu, ha estado enviándole sátiras constantemente, que, aunque no ha dicho su nombre, sabe perfectamente que son para ella.

“Yo les voy a decir una cosa chicos, yo estoy tranquila, yo vine aquí en pro de la campaña de la toxi, yo no vine a aquí a pelear ni a montársela a nadie, obvio si alguien me tira yo respondo, porque yo respondo”, dijo la creadora de contenido.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con las palabras de la polémica influencer, no está dispuesta a soportar que la finalista de esta segunda temporada continúe “tirándole puyas” mientras esté ahí en la competencia, pues aunque su juego ya terminó, eso no la exime de defenderse, además, no dudó en afirmar que la también creadora digital aún se mantiene en la competencia gracias al apoyo de Andrea Valdiri.

Finalmente, Yina se refirió a los seguidores del reality de convivencia, para decirles que se tomó el tiempo de contarles porque quería advertirles que su paciencia tiene un límite, “no me busquen porque me encuentran”, concluyó

Por ahora, tanto Calderón como los demás exparticipantes, se prepara para dar lo mejor de sí mismos y así mismo lograr que sus compañeros puedan convencer al público y demostrar con actos cuáles son las razones por las que merecen ganar.