El cantante Altafulla respondió a las críticas que ha recibido de que usa su supuesta fe en Dios como estrategia para ganar La casa de los famosos Colombia.

Los semifinalistas estuvieron en un simulacro con periodistas para prepararse a una rueda de prensa real días antes de la gran final.

Allí uno de los periodistas le preguntaron si es verdad que usa el hablar y orar como estrategia en La casa de los famosos Colombia, tal y como lo han mencionado varios de sus compañeros, a lo que él detalló que no es así, pues siempre ha sido muy religioso.

"No para nada, inclusive desde que llegué han visto que todas mis dedicatorias y todas las noches oro, mi comunicación son todas las noches directas con Dios y desde que siento que las personas se burlan de Dios y no tienen temor de Dios me he dejado de expresar porque ellos creen que él no ve el 24/7", dijo.