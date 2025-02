Yina Calderón no ha tenido una buena semana en La casa de los famosos Colombia 2025 y esto se debe a que la empresaria ha efectuado diferentes acciones con las que El Jefe no ha estado de acuerdo.

En un principio, sancionaron a la influencer porque arremetió contra Melissa Gate, mencionando a su hijo, y eso hizo que perdiera la oportunidad de nominar y el beneficio de que sus votos valieran el doble.

Ahora, entre lo más nuevo, nuevamente El Jefe sancionó a Yina Calderón porque no trató bien a Karen Sevillano, presentadora del After de La casa de los famosos Colombia que ha estado visitando el reality para compartir con los participantes.

En efecto, le dijeron a Calderón que queda nominada, en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia. Luego de esto, la emprendedora de fajas se desahogó con La Liendra.

La Liendra y Yina sostuvieron una conversación en la cocina donde la polémica influenciadora comunicó que ella no estaba discutiendo con Karen Sevillano, sino con Melissa Gate. Sin embargo, la presentadora del After "comenzó a tirar sátiras" y por eso fue que le dijo "cállese".

Pese a lo dicho, La Liendra le comentó a Calderón que su punto de vista era válido, pero también debería entender que todo lo que le están diciendo en el reality es "temprano" para que aprenda. Enseguida, la empresaria se reveló.

"Por eso, ya me nominaron... Es que a mí no me importa, pero no me parece justo y no me voy a aguantar. ¿Sabes qué es lo que pasa?, me está costando mucho... Me las aplican a mí (las reglas) injustamente", manifestó Yina Calderón.