Yina Calderón y Karina García son amigas y, por ahora, han estado así en La casa de los famosos Colombia 2025. Sin embargo, resulta que la empresaria de fajas está dudando un poco la influencer por una acción que realizó tras la nominación.

Se llevó a cabo la primera nominación en La casa de los famosos. Uno por uno, fueron pasando los participantes al confesionario para votar por los compañeros que no quieren que estén más en el reality.

Por lo tanto, Karina le dio dos puntos a la modelo Sofía Avendaño, ya que justificó que no está de acuerdo con el hecho de que la también bailarina siga diciendo que Yina Calderón la golp3ó el año pasado.

Por lo que parece, Yina quedó pensativa por la nominación de Karina y decidió desahogarse con Lady Tabares, 'la vendedora de rosas', quien le dio un sabio consejo.

Según la empresaria de fajas, su amistad con Karina es de hace años, pero no comprendió la necesidad de la creadora de contenido y enfermera de profesión de nominar a Sofía Avendaño.

"¿Qué necesidad tenía Karina? Apenas se acabó la nominación y quedó nominada ella (Sofía) irse a decirle 'yo voté por ti por lo de Yina'... A alguien que ella no quiere, que nominó, con un tema mío que no viene ni al caso. ¿Qué necesidad tenía decir luego 'ay, eso me pasa por metida'? ¿Por qué la necesidad de robarse el foco en ese momento?", cuestionó Yina Calderón.